Piantedosi e Pisani donano al Papa lo speciale Giubileo di Polizia Moderna

1 ott 2025

Pochi minuti, sorrisi sinceri e un dono simbolico: questa mattina, tra gli affreschi del Palazzo Apostolico, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il capo della Polizia Vittorio Pisani hanno consegnato a Papa Leone XIV lo speciale di Polizia Moderna dedicato al Giubileo. Un incontro carico di significati Il colloquio privato in Vaticano, confermato e verificato . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

piantedosi e pisani donano al papa lo speciale giubileo di polizia moderna

