Piante malate in città | si parte con gli abbattimenti
Nei prossimi giorni è in programma la rimozione di alcune piante malate nell’area della circoscrizione S. Giuseppe – Santa Chiara. Lo comunica il Comune di Trento, sottolineando che si tratta di piante secche, in disseccamento o da abbattere in seguito a perizie da parte di tecnici esterni.Si. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In questa notizia si parla di: piante - malate
Il ritorno del tarlo asiatico. Piante malate a Collevario, disposto l’abbattimento
Parco Polsinelli, alcune rare immagini delle piante "malate" e di quelle "piccole"... abbiamo letto qualcosa anche su presenza di "esotiche"....se ritroviamo la foto la mettiamo ....a parte tutto... poiché con accesso agli atti avevamo richiesto proprio la valutaz - facebook.com Vai su Facebook
Piano straordinario per il verde: abbattimento per le piante malate - La giunta ha approvato un investimento di 200mila euro. Riporta msn.com