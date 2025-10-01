piantala sbarca a firenze

Firenze, 1 ottobre 2025 - Dopo le prime tre date sold out a Milano, Bologna e Torino - con oltre 40.000 piante vendute - la più grande mostra mercato green itinerante d’Italia fa tappa per la prima volta a Firenze. “PIANTALA - te lo dice una pianta” è il nuovo format di shopping esperienziale green che supera i confini della sostenibilità nell'urban living contemporaneo per promuovere un approccio pop al vede nella vita di tutti i giorni: oltre 15.000 piante disponibili in più di 200 varietà, selezionate secondo accessibilità di prezzo, spazi abitativi e facilità di cura, ma soprattutto in base alle skills nascoste - talvolta sorprendenti, come sottolineano gli organizzatori - di cui ciascuna specie è dotata per natura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

