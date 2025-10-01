Piano Trump si va verso la soluzione a due Stati | uno Israeliano e uno Inglese

Trump ha negoziato un accordo di pace tra due parti senza una parte, che è come celebrare un matrimonio senza la sposa ma in presenza dei testimoni dello sposo – i leader di alcuni paesi arabi – e del wedding planner – Tony Blair – il cui business consiste nel farsi pagare per fare una cosa che si fa gratis e che in un caso su due finisce male (a naso, quando c’è di mezzo il wedding planner). L’idea di Trump per rassicurare i palestinesi bombardati e invasi dai soldati israeliani è che ora basta: saranno obbligati consegnare le armi. I palestinesi. Inoltre, Trump promette che gli abitanti di Gaza non saranno costretti a sfollare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

