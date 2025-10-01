Piano Trump per Gaza si vota la risoluzione della maggioranza | Pd M5s e Avs orientati ad astenersi
Pd, M5s e Avs sono orientate ad astenersi sulla risoluzione della maggioranza favorevole al Piano Trump per Gaza. È quanto si apprende da fonti parlamentari. Fra le ipotesi discusse, ma che sembra accantonata, anche quella di uscire dall’aula al momento de voto. La posizione del M5s al momento non è però del tutto definita. Astensione? «Possibile, ma non è escluso il tasto rosso», spiega una. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: piano - trump
Netanyahu accetta il piano di Trump per Gaza: “Guerra se Hamas rifiuta”
Gaza, il piano di Trump in bilico. Le clausole di Hamas: “O non consegniamo le armi”. E l’estrema destra israeliana tifa per la guerra
Guerra ucraina, cosa succede ora? L'invio dei sistema di difesa Patriot e le sanzioni ai Paesi che aiutano la Russia: il nuovo piano di Trump
Hamas si divide e prende tempo: “Il piano Trump va modificato” - X Vai su X
#Tg2000 - A #Gaza ancora #vittime. Si continua a trattare sul piano #Trump #1ottobre #Tv2000 #MedioOriente #Israele #Palestina #Netanyahu #NATO - facebook.com Vai su Facebook
Ecco il testo integrale del piano di pace di Donald Trump per Gaza - Il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza è stato accettato dal primo ministro ... Da iltempo.it
Piano Trump per Gaza, Hamas: "Scelte amare". Chieste garanzie per ritiro Idf da Striscia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Piano Trump per Gaza, Hamas: 'Scelte amare'. Segnala tg24.sky.it