Piano Trump per Gaza Hamas chiede modifiche su disarmo e ritiro esercito israeliano | Media | Casa Bianca firma patto di difesa per il Qatar

Il movimento islamista sul documento: "Accettarlo è un disastro, rifiutarlo è un altro". Le forze di Tel Aviv chiudono la strada per Gaza City: "Si può solo evacuare". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

piano trump per gaza hamas chiede modifiche su disarmo e ritiro esercito israeliano media casa bianca firma patto di difesa per il qatar

Piano Trump per Gaza, Hamas chiede modifiche su disarmo e ritiro esercito israeliano | Media: Casa Bianca firma "patto" di difesa per il Qatar

piano trump gaza hamasHamas chiede modifiche al piano Trump. Israele: "Gaza City quasi completamente circondata" | La diretta - L'élite dell'exclave prende le distanze da Hamas e invia una lettera a Trump. Come scrive ilgiornale.it

piano trump gaza hamasEcco il testo integrale del piano di pace di Donald Trump per Gaza - Il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza è stato accettato dal primo ministro ... Si legge su iltempo.it

