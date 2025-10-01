Piano Trump per Gaza Hamas chiede a tycoon più tempo per rispondere ritiro Idf dalla Striscia e modifiche su disarmo ed esilio
La proposta di Trump viene definita "ingiusta e di parte", ma allo stesso tempo Hamas intende trattarla "con assoluta positività". Le fonti interne al movimento criticano il fatto che il piano lasci a Israele ampia libertà nei tempi del ritiro da Gaza e non preveda garanzie vincolanti Hamas p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: piano - trump
Netanyahu accetta il piano di Trump per Gaza: “Guerra se Hamas rifiuta”
Guerra ucraina, cosa succede ora? L'invio dei sistema di difesa Patriot e le sanzioni ai Paesi che aiutano la Russia: il nuovo piano di Trump
Il piano di Zelensky per fermare la pioggia di missili russi: quando arriveranno i patriot di Trump
#Hamas : il piano di pace di #Trump per #Gaza verrà “valutato positivamente” - facebook.com Vai su Facebook
Il piano di pace di Trump per il Medio Oriente. La riunione militare a Quantico. Il censimento degli autovelox. La Champions League. A Effetto notte tutte le notizie del giorno. https://tinyurl.com/2kfmj3pr #Radio24 #Gaza #SanSiro #Milano #Attualità - X Vai su X
Hamas chiede modifiche al piano Trump. Israele: "Gaza City quasi completamente circondata" | La diretta - L'élite dell'exclave prende le distanze da Hamas e invia una lettera a Trump. Lo riporta ilgiornale.it
Ecco il testo integrale del piano di pace di Donald Trump per Gaza - Il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza è stato accettato dal primo ministro ... iltempo.it scrive