Piano Trump e Gaza le sinistre cercano la quadra Calenda azzarda una risoluzione unitaria Ce la farà?

Opposizioni in ordine sparso, per ora. Alla vigilia delle comunicazioni in Parlamento del ministro Tajani su Gaza, il centrosinistra cerca la quadra per evitare il solito treatrino delle 4 risoluzioni separate. Certo, non è facile. C'è la questione del riconoscimento "condizionato" della Palestina, proposto dalla premier Meloni e già respinto con sdegno dalle opposizioni. C'è la questione del destino della baldanzosa Flotilla a poche miglia dalle acque interdette. Infine il negoziato di pace, il piano Trump presentato a Netanyahu (si aspetta la risposta di Hamas) su cui la premier ha chiesto un voto "compatto" e responsabile di tutte le forze del Parlamento.

