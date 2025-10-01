Piano Trump e Gaza le sinistre cercano la quadra Calenda azzarda una risoluzione unitaria Ce la farà?
Opposizioni in ordine sparso, per ora. Alla vigilia delle comunicazioni in Parlamento del ministro Tajani su Gaza, il centrosinistra cerca la quadra per evitare il solito treatrino delle 4 risoluzioni separate. Certo, non è facile. C’è la questione del riconoscimento “condizionato” della Palestina, proposto dalla premier Meloni e già respinto con sdegno dalle opposizioni. C’è la questione del destino della baldanzosa Flotilla a poche miglia dalle acque interdette. Infine il negoziato di pace, il piano Trump presentato a Netanyahu (si aspetta la risposta di Hamas) su cui la premier ha chiesto un voto “compatto” e responsabile di tutte le forze del Parlamento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: piano - trump
Netanyahu accetta il piano di Trump per Gaza: “Guerra se Hamas rifiuta”
Guerra ucraina, cosa succede ora? L'invio dei sistema di difesa Patriot e le sanzioni ai Paesi che aiutano la Russia: il nuovo piano di Trump
Il piano di Zelensky per fermare la pioggia di missili russi: quando arriveranno i patriot di Trump
Piano Trump, si va verso la soluzione a due Stati: uno Israeliano e uno Inglese - X Vai su X
#Hamas : il piano di pace di #Trump per #Gaza verrà “valutato positivamente” - facebook.com Vai su Facebook
Piano Trump per Gaza, Hamas: "Scelte amare". Chieste garanzie per ritiro Idf da Striscia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Piano Trump per Gaza, Hamas: 'Scelte amare'. Segnala tg24.sky.it
Pd spaesato sul piano Trump e sulla mozione di Meloni su Gaza. Delrio: “Si può votare” - E sulla mozione per il riconoscimento della Palestina l'ex ministro invita il suo partito al voto ... Secondo ilfoglio.it