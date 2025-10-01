Piano Gaza Hamas in dubbio | i miliziani vogliono un calendario per il ritiro dell’Idf dalla Striscia
A due giorni dall'incontro tra il presidente Usa, Donald Trump, e il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, che hanno discusso e modificato insieme il piano in 20 punti per la fine della guerra a Gaza, Hamas inizia a mostrare i primi dubbi sul testo.
In questa notizia si parla di: piano - gaza
Pieno sostegno del governo al piano statunitense su #Gaza. "Italia pronta a fare la sua parte", sottolinea #PalazzoChigi. "La Flotilla si fermi e accetti le alternative", ha scritto la premier #Meloni, "questo è il tempo della serietà e della responsabilità", dice
