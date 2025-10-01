Piano di pace Hamas chiede modifiche alla clausola di disarmo Israele avverte | ultima occasione per lasciare Gaza city

Hamas ha chiesto ai mediatori di apportare alcune modifiche al piano del presidente Trump per porre fine alla guerra a Gaz a. Lo riferisce il canale saudita Al-Sharq, citando fonti informate. Le richieste riguardano le clausole relative al disarmo, l’esilio della leadership, e la necessità di ottenere garanzie per un ritiro completo dell’Idf. Una fonte ha detto all’emittente che ieri si sono. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Piano di pace, Hamas chiede modifiche alla clausola di disarmo. Israele avverte: ultima occasione per lasciare Gaza city

Lo spiraglio di Hamas. Valuta il piano, chiede garanzie ai paesi arabi. Trump: "Se dice no vedrà l'inferno" - Netanyahu, criticato duramente dall'estrema destra in patria, frena sul ritiro dell'Idf dalla Striscia e assicura che non ci sarà mai uno Stato palestinese. Si legge su huffingtonpost.it