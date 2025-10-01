Piacenza si mobilita per la Global Sumud Flotilla tutte le iniziative

Ilpiacenza.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Siamo in prossimità dell’arrivo della Global Sumud Flotilla nella zona di mare che Israele ritiene illegittimamente, suo territorio. Presumibilmente ciò avverrà nelle prossime ore, e non sappiamo cosa succederà. Oltre lo sciopero generale previsto per venerdì 3 ottobre (indetto da Usb, Sicobas e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

“Se bloccano la Flotilla noi blocchiamo Piacenza”: nuova manifestazione di protesta - Se la Global Sumud Flotilla verrà attaccata o bloccata, a Piacenza scatterà una nuova mobilitazione a cui sono invitati tutti i cittadini. Lo riporta piacenzasera.it

Global Sumud Flotilla, Genova si mobilita per Gaza con 260 tonnellate di aiuti: “Israele ci blocca? Dal porto non uscirà più un chiodo per Tel Aviv” - “Il quinto giorno sono 260 tonnellate”, non crede ai suoi occhi Stefano Rebora, fondatore di Music for Peace e membro dell’equipaggio della Global Sumud Flotilla che il 4 settembre partirà da Catania ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

