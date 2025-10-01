Pia Locatelli | Fondazione Zaninoni festeggia 25 anni con un dono speciale a Bergamo

Bergamo. “Fondazione Zaninoni compie 25 anni. Per festeggiare questo traguardo, abbiamo pensato di fare un regalo alla nostra città che sia coerente con le finalità che ci animano”. Così Pia Locatelli, fondatrice e presidente della Fondazione A. J. Zaninoni, illustra lo specialissimo dono con cui l’ente omaggia Bergamo in occasione del prestigioso anniversario. Si tratta di un regalo che guarda al futuro sostenendo azioni concrete e durature, capaci di offrire un lascito reale alla città e alla comunità. “Il filo conduttore di queste azioni – prosegue Pia Locatelli – è il concetto di ‘dare casa’, inteso come accoglienza, radicamento e rigenerazione, più precisamente dare casa a persone, idee, progetti e associazioni che sinora ne erano sprovviste. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

