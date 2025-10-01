Pia Locatelli | Fondazione Zaninoni festeggia 25 anni con un dono speciale a Bergamo
Bergamo. “Fondazione Zaninoni compie 25 anni. Per festeggiare questo traguardo, abbiamo pensato di fare un regalo alla nostra città che sia coerente con le finalità che ci animano”. Così Pia Locatelli, fondatrice e presidente della Fondazione A. J. Zaninoni, illustra lo specialissimo dono con cui l’ente omaggia Bergamo in occasione del prestigioso anniversario. Si tratta di un regalo che guarda al futuro sostenendo azioni concrete e durature, capaci di offrire un lascito reale alla città e alla comunità. “Il filo conduttore di queste azioni – prosegue Pia Locatelli – è il concetto di ‘dare casa’, inteso come accoglienza, radicamento e rigenerazione, più precisamente dare casa a persone, idee, progetti e associazioni che sinora ne erano sprovviste. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: locatelli - fondazione
OFFICINA DEI SENSI - il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli ha visitato ad Ascoli la Fondazione Officina dei Sensi definendola “Un modello virtuoso, punto di riferimento non solo per il territorio marchigiano ma per tutto il Paese. https://www.logosnoti - facebook.com Vai su Facebook
Ascoli Piceno, ministro Locatelli: "La Fondazione Officina dei Sensi è un modello virtuoso per tutto il Paese” https://picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD99864A-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,E82AE93C-9873-11F0-A2 - X Vai su X
Bergamo, i 25 anni della Fondazione Zaninoni. Nell'ex Principe di Napoli due appartamenti per donne vittime di violenza - Stretto un accordo con il Comune di Bergamo per progetti sociali e culturali: partnership pubblico- Lo riporta bergamo.corriere.it