Petrolio | l’OPEC+ pronto a maxi aumento di produzione di 500 mila barili

L’OPEC+ si prepara ad annunciare un aumento della produzione fino a 500mila barili, ben maggiore di quanto preventivato. I rumors, già smentiti dal cartello,  hanno già provocato una caduta delle quotazioni del greggio, unendosi alle prospettive di un eccesso di offerta sul mercato. L’aumento di produzione del cartello  accelererebbe la fase di uscita dalla strategia decisa dall’OPEC+ un anno fa, che puntava a tagliare la produzione per sostenere i prezzi. In seguito, i membri del cartello, guidati dall’ Arabia Saudita, hanno avviato una strategia opposta, aumentando progressivamente l’offerta, nel tentativo di recuperare quote di mercato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

