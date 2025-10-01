Petra 3 su sky cinema e now | data di uscita e anticipazioni
La serie televisiva italiana di successo, ambientata nel genere crime, si appresta a tornare con una nuova stagione ricca di suspense e colpi di scena. Con protagonisti di rilievo e un cast di alto livello, l’attesa cresce tra gli appassionati che desiderano scoprire le nuove indagini della protagonista. Questo articolo fornisce tutte le informazioni principali riguardo alla data di uscita, alle modalità di visione e ai motivi del grande interesse verso la terza stagione. data di uscita e programmazione su Sky Cinema e NOW. quando inizia la terza stagione. La nuova stagione della serie originale Sky, intitolata Petra, con protagonista Paola Cortellesi, è prevista per il 8 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
