Petra 3 | cosa sapere sulla terza stagione con paola cortellesi
Il ritorno della serie televisiva Petra rappresenta uno degli eventi più attesi della stagione, grazie alla presenza di una protagonista carismatica e a trame che si sviluppano tra mistero, approfondimenti psicologici e intrecci familiari. La terza stagione, in uscita nel mese di ottobre 2025, promette di offrire nuovi colpi di scena e un’evoluzione dei personaggi principali. Questo articolo fornisce tutte le informazioni essenziali sulla data di uscita, il cast, la trama e le modalità di visione in streaming. data di uscita e modalità di visione di Petra 3. Petra 3, la popolare serie Sky Original con Paola Cortellesi, tornerà in anteprima esclusiva su Sky Cinema e sulla piattaforma digitale NOW. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: petra - cosa
Cosa vedremo su Sky e NOW nei prossimi mesi? Ecco un resoconto di What’s Next 2025. Oltre a show consolidati come MasterChef e titoli di successo come Petra con Paola Cortellesi e la serie sugli 883 di Sydney Sibilia, ci sono 2 grandi novità: Gomorr - facebook.com Vai su Facebook
Paola Cortellesi racconta “Petra 3”: «Dopo il mio film torno a un posto sicuro per me» - L'8 e il 15 ottobre arriva su Sky Cinema e NOW la terza stagione di "Petra", la serie con protagonista Paola Cortellesi ... Secondo amica.it
Petra, trama e cast della terza stagione della serie con Paola Cortellesi - Non ha certezze granitiche, non coltiva eroi né illusioni: Petra Delicato osserva il mondo con lo sguardo disincantato di chi sa che la verità non è mai semplice. Lo riporta tg24.sky.it