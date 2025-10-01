Peste suina gli ispettori Ue promuovono la gestione dell’Emilia-Romagna
Apprezzamento per il coordinamento e la collaborazione tra Servizi veterinari e Polizia provinciale, riscontro della consapevolezza dei cacciatori sulle regole previste dalle ordinanze commissariali, verifica della gestione puntuale della tracciabilità delle carni e accertamento della precisione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
