Pestato durante la serata gli amici lo abbandonano davanti alla Croce Rossa e scappano

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane è stato abbandonato dagli amici davanti alla sede della Croce Rossa di Fabbrico. L'uomo era rimasto ferito in seguito a una rissa i cui motivi sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pestato - durante

Michele Noschese morto a Ibiza a 35 anni, il giallo sul del dj napoletano Godzi: «Pestato dalla polizia durante una festa in casa sua»

Pestato a sangue in piazzale Santa Croce durante una rissa

Follia al campo sportivo durante il Superoscar di calcio: giovane portiere pestato da un genitore della squadra avversaria

Cerca Video su questo argomento: Pestato Durante Serata Amici