Pescara ciclista travolta e uccisa da un’auto | al volante un uomo ubriaco e senza patente

Repubblica.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 37enne, già sottoposto ai domiciliari, dopo l’impatto ha tentato di scappare ma è stato arrestato ieri pomeriggio. La vittima è una donna di 43 anni. 🔗 Leggi su Repubblica.it

pescara ciclista travolta e uccisa da un8217auto al volante un uomo ubriaco e senza patente

© Repubblica.it - Pescara, ciclista travolta e uccisa da un’auto: al volante un uomo ubriaco e senza patente

In questa notizia si parla di: pescara - ciclista

Tragico incidente a Pescara: ciclista travolta e uccisa mentre attraversa sulle strisce

Incidente a Pescara, ciclista travolta da un’auto mentre attraversa sulle strisce: Valeria muore a 43 anni

pescara ciclista travolta uccisaIncidente a Pescara, ciclista travolta da un’auto mentre attraversa sulle strisce: Valeria muore a 43 anni - Questa volta il dramma è avvenuto a Pescara, nel pomeriggio di lunedì 30 settembre, quando una donna ha perso la vita in ... Riporta fanpage.it

Choc a Pescara: ciclista uccisa a 43 anni dallo scontro con un’auto in via Rio Sparto - PESCARA La bici su un lato della strada, accartocciata, il corpo sbalzato al centro della carreggiata. Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Pescara Ciclista Travolta Uccisa