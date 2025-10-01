Pescara ciclista travolta e uccisa da un’auto | al volante un uomo ubriaco e senza patente
Un 37enne, già sottoposto ai domiciliari, dopo l’impatto ha tentato di scappare ma è stato arrestato ieri pomeriggio. La vittima è una donna di 43 anni. 🔗 Leggi su Repubblica.it
