Un 37enne, già sottoposto ai domiciliari, dopo l’impatto ha tentato di scappare ma è stato arrestato ieri pomeriggio. La vittima è una donna di 43 anni. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Pescara, ciclista travolta e uccisa da un’auto: al volante un uomo ubriaco e senza patente