Pesca Quinto posto per la nazionale di Carp Fishing | tra gli azzurri anche quattro ferraresi

Sono state tante le persone che hanno voluto provare, all’interno dello spazio Fipsas nell’ambito del Ferrara Sport Festival, la pesca con la roubaisienne magnetica, il lancio tecnico, ma soprattutto dai più piccoli ai più grandi la pesca con il simulatore, i pesci digitali più ricercati sono stati la trota e il pesce persico. Non è stata decisamente fortunata la spedizione in Croazia della rappresentativa nazionale di carp fishing, rappresentata da quattro ferraresi che gareggiano per la ASD Carp Lab Team. Gli azzurri sono scivolati al quinto posto con 16 penalità totali, il titolo è andato alla Moldavia con 5 penalità davanti a Inghilterra con 9 ed Ucraina con 11. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

