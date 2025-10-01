Pesca arrivano quattro punti di sbarco | più tracciabilità e sicurezza

Agrigentonotizie.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al porto di Sciacca passano da uno a quattro i punti di sbarco del pescato. L’autorità portuale della Sicilia occidentale ha accolto la richiesta dell’amministrazione comunale e delle cooperative di pesca, realizzando nuove aree attrezzate per la consegna del pescato.“I punti di sbarco – spiega. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pesca - arrivano

Sciacca, quattro nuovi punti di sbarco del pescato al porto - Su sollecitazione dell’Amministrazione comunale e delle cooperative di pesca, l’Autorità Portuale della Sicilia Occidentale ha realizzato quattro punti di sbarco del pescato nel porto di Sciacca. Da grandangoloagrigento.it

Cerca Video su questo argomento: Pesca Arrivano Quattro Punti