Pesaro all’esordio si salva solo Tambone Felder e Miniotas firmano una partita no
Trucchetti 5 Nel mezzo di un caos generale questo play-armadietto è uno dei meno colpevoli anche se – e si vede chiaramente – ha bisogno di maturare per dare un apporto decente in un campionato che comunque propone nel suo stesso ruolo giocatore di maggiore esperienza anche se fisicamente non forti come lui. Sta in campo 6 minuti con 0 su 1 da due e 0 su 1 da fuori. Ha una palla persa. Bertini 5,5 In campo non poco – 19 minuti – e Leka lo impiega nel finale di gara più che altro per cercare di spendere falli e tamponare la guardia play di Livorno Woodson. Quello di buono che ha tentato di fare in difesa si perde comunque in fase offensiva perché chiude con 0 su 2 da due punti e 1 su 4 dalla distanza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: pesaro - esordio
Blu Basket Bergamo, la prima in casa contro Pesaro il 21 settembre: si lavora per l’esordio a ChorusLife
Rugby, verso la nuova stagione in serie A. Kiwi, esordio con Villorba. C’è lo sponsor Banca di Pesaro
Blu Basket Bergamo, rimandata la gara d’esordio contro Pesaro
Luca Nardi rimonta Sebastian Ofner e trionfa all’esordio a Shanghai. Grande reazione del tennista di Pesaro che dopo aver perso il primo set riesce a rimettersi in carreggiata e chiudere 6-2 al terzo. Al secondo turno affronterà il big server francese Giova - X Vai su X
RUGBY Unione Rugby San Benedetto , per la Fi.Fa. Security URSBT ottimo test contro una big come Pesaro: i ragazzi di coach Lobrauco si preparano all'esordio in Serie A - facebook.com Vai su Facebook
Pesaro, all’esordio si salva solo Tambone . Felder e Miniotas firmano una partita "no" - Le pagelle: discreta prestazione di Bucarelli, non è andato male Maretto ma per il resto c’è da lavorare molto sul principio di squadra ... Scrive msn.com
Tambone promuove la Vuelle: "Ci siamo" - Partito da solo due estati fa, Matteo Tambone è rientrato a Pesaro con moglie e due gemellini: com’è cambiata la sua vita? Come scrive ilrestodelcarlino.it