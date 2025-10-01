Trucchetti 5 Nel mezzo di un caos generale questo play-armadietto è uno dei meno colpevoli anche se – e si vede chiaramente – ha bisogno di maturare per dare un apporto decente in un campionato che comunque propone nel suo stesso ruolo giocatore di maggiore esperienza anche se fisicamente non forti come lui. Sta in campo 6 minuti con 0 su 1 da due e 0 su 1 da fuori. Ha una palla persa. Bertini 5,5 In campo non poco – 19 minuti – e Leka lo impiega nel finale di gara più che altro per cercare di spendere falli e tamponare la guardia play di Livorno Woodson. Quello di buono che ha tentato di fare in difesa si perde comunque in fase offensiva perché chiude con 0 su 2 da due punti e 1 su 4 dalla distanza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pesaro, all’esordio si salva solo Tambone . Felder e Miniotas firmano una partita "no"