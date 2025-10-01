Perugia terrorizza l' ex moglie | arrestato e rinchiuso in carcere
Terrorizza l'ex moglie, si pianta sotto casa e minaccia di buttare giù la porta se lei non lo fa entrare. È successo a Perugia con la polizia che ha arrestato un 47enne, cittadino albanese, per inottemperanza alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa.Secondo quanto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Perugia, perseguita e terrorizza la ex: pedinamenti, messaggi, appostamenti e 'visite' sul posto di lavoro
Viola il divieto di avvicinamento e si presenta sotto casa dell'ex moglie minacciando di buttare giù il portone: arrestato 47enne - è stato arrestato dalla polizia di Perugia per violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Lo riporta corrieredellumbria.it
Picchia la moglie quando perde il Perugia: «Mi inseguiva dentro casa con il coltello» - di Enzo Beretta Patteggia a un anno e quattro mesi di reclusione (pena sospesa e subordinata alla frequentazione di corsi di recupero) il perugino di 53 anni accusato di maltrattare la moglie per «fut ... Riporta umbria24.it