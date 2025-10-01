Perugia l' Antica Porchetteria Granieri 1916 raddoppia | la nuova apertura
L'Antica Porchetteria Granieri 1916 raddoppia. L'azienda di Casalalta di Collazzone amplia l'offerta a Perugia e dopo il chiosco in piazza Matteotti apre il nuovo bistrot a Pian di Massiano. “Abbiamo scelto questa nuova postazione perché è un punto di relax dei perugini, dove lo sport, la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
