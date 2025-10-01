Perugia la società reintegra Bartolomei Biancorossi da ieri in ritiro per dare la svolta
Un ritiro per iniziare col piede giusto il campionato. Sono già passate sette giornate, ma il Perugia è ancora a secco di vittorie e stagna al penultimo posto in graduatoria. Un ritiro, quello iniziato ieri dopo la seduta di ripresa, per mettere un punto. E cambiare tutto: passo, atteggiamento, spirito. Con una novità, un passo indietro da parte della società di Pian di Massiano. Già, perché alla ripresa di ieri pomeriggio in gruppo c’era anche Paolo Bartolomei. Il centrocampista, che era fuori rosa dall’inizio della preparazione estiva è stato reintegrato in rosa. Bartolomei e Lisi erano usciti dal gruppo squadra in estate, la società ha provato a trovare una sistemazione per i due giocatori fuori dal progetto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
La società Perugia Calcio è vicina a Caterina Bovini, che ha recentemente affrontato un intervento al legamento crociato. Ti auguriamo una pronta e serena guarigione, Caterina. Siamo certi che con la tua forza e determinazione
#Perugia: la società ha scelto il nuovo #allenatore. Sarà Piero #Braglia https://umbriaon.it/perugia-la-societa-ha-scelto-il-nuovo-allenatore-sara-piero-braglia/… #Umbria #Cangelosi #mister #calcio #serieC #LegaPro
Perugia, la società reintegra Bartolomei. Biancorossi da ieri in ritiro per dare la svolta - Il centrocampista era fuori rosa da questa estate: prende il osto Lewis.
Perugia, Bartolomei reintegrato in rosa - Come si vociferava da qualche giorno, il Perugia ha deciso di rimpolpare la rosa reintegrando in squadra l'esperto centrocampista Paolo Bartolomei, classe '89, che sarà già a disposizione dalla trasfe ...