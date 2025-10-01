Un ritiro per iniziare col piede giusto il campionato. Sono già passate sette giornate, ma il Perugia è ancora a secco di vittorie e stagna al penultimo posto in graduatoria. Un ritiro, quello iniziato ieri dopo la seduta di ripresa, per mettere un punto. E cambiare tutto: passo, atteggiamento, spirito. Con una novità, un passo indietro da parte della società di Pian di Massiano. Già, perché alla ripresa di ieri pomeriggio in gruppo c’era anche Paolo Bartolomei. Il centrocampista, che era fuori rosa dall’inizio della preparazione estiva è stato reintegrato in rosa. Bartolomei e Lisi erano usciti dal gruppo squadra in estate, la società ha provato a trovare una sistemazione per i due giocatori fuori dal progetto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Perugia, la società reintegra Bartolomei. Biancorossi da ieri in ritiro per dare la svolta