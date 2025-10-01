Perin titolare in Villarreal Juve Tuttosport Tudor orientato verso questa scelta per il match di Champions League! Le ultimissime

Perin titolare in Villarreal Juve, l’indiscrezione di Tuttosport per la Champions: il tecnico potrebbe far riposare Di Gregorio in vista del Milan. Dopo le rivoluzioni in attacco e le scelte a sorpresa in difesa e a centrocampo, Igor Tudor potrebbe stupire ancora. Per la delicatissima sfida di Champions League di questa sera contro il Villarreal, secondo un’indiscrezione lanciata da Tuttosport, il tecnico della Juve starebbe valutando anche un clamoroso turnover tra i pali, con Mattia Perin che si candida per una maglia da titolare. Perin Juve: una scelta per il Milan. La suggestione, che al momento resta tale, nasce da una precisa logica strategica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com