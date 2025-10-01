Perin scala posizioni e insidia Di Gregorio | possibile ribaltone nella porta bianconera a pochissime ore da Villarreal Juve Gli aggiornamenti

Perin scala posizioni, Tudor cambia ancora: a sorpresa, il secondo portiere scavalca Di Gregorio e si candida per una maglia da titolare. Un colpo di scena a poche ore dalla partita, una decisione che ribalta le gerarchie e che nessuno si aspettava. Per la super sfida di Champions League di questa sera contro il  Villarreal,  Igor Tudor  starebbe pensando a una mossa a sorpresa tra i pali. Secondo le ultime, clamorose indiscrezioni riportate dal giornalista  Giovanni Albanese,  Mattia Perin avrebbe scalato le posizioni e sarebbe ora in pole position per una maglia da titolare. Perin Juve: la scelta a sorpresa di Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

