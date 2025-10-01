Pergola accende i riflettori sul tartufo | tre domeniche da assaporare
E’ iniziato il conto alla rovescia per l’edizione 2025 della Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato e dei prodotti tipici di Pergola, in programma per le prossime tre domeniche: il 5, il 12 e il 19 ottobre. Il prezioso tubero ipogeo sarà valorizzato nella ‘Casa del Tartufo’, in piazza Ginevri, dove saranno concentrati i suoi espositori e venditori, mentre lungo corso Matteotti, via Don Minzoni e viale Martiri della Libertà troveranno posto altre tipicità ed eccellenze enogastronomiche da tutta Italia e anche dalla Germania, con lo stand della città ‘gemella’ di Gernsbach. In programma show coking, laboratori, degustazioni, spettacoli e concerti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: pergola - accende
Domani venerdì 26 settembre Trieste si accende con la #scienza! Dalle 15 alle 22 in piazza Unità torna SHARPER – La Notte Europea dei #Ricercatori: laboratori a cielo aperto, giochi, esperimenti, storie e scoperte per tutte le età. E naturalmente ci saremo - facebook.com Vai su Facebook
Pergola accende i riflettori sul tartufo: tre domeniche da assaporare - In programma show coking, laboratori, degustazioni, spettacoli e concerti. Segnala ilrestodelcarlino.it