Pergola accende i riflettori sul tartufo | tre domeniche da assaporare

E’ iniziato il conto alla rovescia per l’edizione 2025 della Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato e dei prodotti tipici di Pergola, in programma per le prossime tre domeniche: il 5, il 12 e il 19 ottobre. Il prezioso tubero ipogeo sarà valorizzato nella ‘Casa del Tartufo’, in piazza Ginevri, dove saranno concentrati i suoi espositori e venditori, mentre lungo corso Matteotti, via Don Minzoni e viale Martiri della Libertà troveranno posto altre tipicità ed eccellenze enogastronomiche da tutta Italia e anche dalla Germania, con lo stand della città ‘gemella’ di Gernsbach. In programma show coking, laboratori, degustazioni, spettacoli e concerti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

