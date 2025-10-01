Perde la targa nel nubifragio | l' auto era intestata alla moglie morta 11 anni fa

Durante il nubifragio dello scorso 22 settembre perde la targa dell’auto. Quando gli agenti della Locale la ritrovano e la controllano scoprono che la macchina è intestata a una donna morta 11 anni fa.La scoperta: la proprietaria era mortaA scoprirlo sono stati gli agenti della polizia locale di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

