percorsi formativi ripartono gli its

Tornano i percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori, oggi chiamati Its Academy, scuole di eccellenza post-diploma che offrono una valida alternativa all’università per chi desidera entrare rapidamente nel mondo del lavoro. I corsi, gratuiti e finanziati dalla Regione nell’ambito del progetto Giovanisì, hanno una durata biennale o triennale e prevedono una formazione a metà tra aula e stage, con una forte collaborazione delle imprese. Al termine del percorso si ottiene la qualifica di tecnico superiore, un titolo molto richiesto dalle aziende, con tassi di occupazione elevati. In Toscana sono dieci le Fondazioni Its Academy attive, per un totale di 67 corsi e circa 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

