Percorsi formativi Ripartono gli Its
Tornano i percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori, oggi chiamati Its Academy, scuole di eccellenza post-diploma che offrono una valida alternativa all’università per chi desidera entrare rapidamente nel mondo del lavoro. I corsi, gratuiti e finanziati dalla Regione nell’ambito del progetto Giovanisì, hanno una durata biennale o triennale e prevedono una formazione a metà tra aula e stage, con una forte collaborazione delle imprese. Al termine del percorso si ottiene la qualifica di tecnico superiore, un titolo molto richiesto dalle aziende, con tassi di occupazione elevati. In Toscana sono dieci le Fondazioni Its Academy attive, per un totale di 67 corsi e circa 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: percorsi - formativi
Posizioni Economiche ATA 2025/26: al via i percorsi formativi da Luglio
Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: PCTO e percorsi formativi. USR Lombardia: un’occasione per gli studenti
Percorsi Formativi Personale ATA 2025: date, modalità, accesso e riconoscimento ore
Progetto "` " IV edizione 2025 Info e iscrizioni https://unipa.it/Progetto-Universit-Diffusa-IV-edizione-2025---Percorsi-formativi-aperti-alla-cittadinanza/… - X Vai su X
Min.Lavoro: percorsi formativi in materia di sicurezza per i docenti delle scuole e delle Università https://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/min-lavoro-percorsi-formativi-in-materia-di-sicurezza-per-i-docenti-delle-scuole-e-delle-universita - facebook.com Vai su Facebook
Percorsi formativi. Ripartono gli Its - Tornano i percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori, oggi chiamati Its Academy, scuole di eccellenza post- msn.com scrive
Its Academy, formazione su misura per manager prof - Con il decollo degli Its Academy e con la spinta al rialzo che arriverà con il modello 4+2 sarà fondamentale mantenere la barra dritta sulla qualità, a cominciare dai percorsi formativi. Si legge su ilsole24ore.com