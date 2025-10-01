Una famiglia distrutta dalla violenza domestica. È questo il drammatico scenario che emerge dalla strage di Paupisi, in provincia di Benevento, dove Salvatore Ocone ha tolto la vita alla moglie Elisa Polcino e al figlio quindicenne Cosimo, lasciando gravemente ferita la figlia sedicenne. A raccontare la propria disperazione è Mario Ocone, il figlio maggiore di 23 anni, che viveva lontano da casa dopo essere “scappato da un ambiente insopportabile”. Le sue parole, affidate a uno zio, rivelano il peso di conflitti familiari mai risolti, culminati nella tragedia del 30 settembre. Leggi anche: Aereo dell’aeronautica precipita in Italia, ci sono morti La tragedia del 30 settembre: madre e figlio uccisi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

"Perché sono scappato di casa". Femminicidio Benevento, il figlio maggiore rompe il silenzio