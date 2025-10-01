Perché sono fuggito da quella casa Strage di famiglia a Benevento il figlio grande torna ed è choc | cosa ha fatto sapere E corre dalla sorellina in ospedale

La storia di Paupisi diventa ogni ora più drammatica, e dalle parole dei sopravvissuti emergono squarci di dolore e di vissuto che rendono la tragedia ancora più straziante. Mario Ocone, 23 anni, figlio di Elisa Polcino e di Salvatore Ocone, ha trovato la forza di tornare nella villetta di famiglia dopo la strage di martedì 30 settembre. Lo ha fatto scortato dai carabinieri, accolto da parenti attoniti e distrutti. A uno zio ha confidato: “Quella casa era diventata un ambiente insopportabile, una gabbia litigiosa da cui sono scappato”. Parole che raccontano un clima familiare segnato da tensioni continue, in cui Mario aveva scelto di non vivere più. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it