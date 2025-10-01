Perché si parla di Tony Blair come futuro governatore di Gaza

Wired.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex premier britannico da diversi anni tra i consiglieri del presidente americano, farebbe parte del Consiglio di pace internazionale previsto dal piano americano, nonostante il suo controverso passato in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Wired.it

perch233 si parla di tony blair come futuro governatore di gaza

© Wired.it - Perché si parla di Tony Blair come futuro “governatore” di Gaza

In questa notizia si parla di: perch - parla

perch233 parla tony blairMettere insieme l'inconciliabile. L'ambizione di Tony Blair a Gaza e i suoi detrattori - La presenza dell'ex premier britannico nel “board of peace” in Palestina ha scatenato un rigurgito degli odi del passato, con tutto l’armamentario ideologico di inizio secolo ... Riporta ilfoglio.it

Il piano di Trump per Gaza: perché si parla (tanto) di Tony Blair - L'ex primo ministro britannico e leader laburista potrebbe avere un ruolo nel governo della Striscia ... Da today.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Parla Tony Blair