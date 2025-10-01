Roma, 1 ottobre 2025 – Gli Stati Uniti sono entrati ufficialmente in shutdown, con il congelamento di una parte dell’amministrazione federale. È la prima volta in sette anni e il blocco arriva dopo che il Senato ha respinto il piano repubblicano per estendere i finanziamenti al governo. La misura non ha raggiunto i 60 voti necessari e i democratici hanno scelto di non sostenerla, insistendo sulla proroga dei sussidi sanitari e sulla cancellazione dei tagli a Medicaid. Donald Trump e i repubblicani hanno invece accusato l’opposizione di volere lo stop per ragioni politiche. “I democratici vogliono chiudere tutto, noi no”, ha detto il presidente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Perché questo shutdown Usa è diverso dagli altri e quali effetti può avere sull’Italia