Perché Maccio Capatonda è a Torino | le riprese di Smart Working - Il lavoro agile

Maccio Capatonda è a Torino. L'attore comico abruzzese, il cui vero nome è Marcello Macchia, è il protagonista di "Smart Working – Il lavoro agile", lungometraggio diretto da Svevo Moltrasio le cui riprese sono iniziate lunedì 22 settembre e che sarà realizzato in 5 settimane di lavorazione. 🔗 Leggi su Torinotoday.it