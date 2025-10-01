Perché Maccio Capatonda è a Torino | le riprese di Smart Working - Il lavoro agile
Maccio Capatonda è a Torino. L'attore comico abruzzese, il cui vero nome è Marcello Macchia, è il protagonista di "Smart Working – Il lavoro agile", lungometraggio diretto da Svevo Moltrasio le cui riprese sono iniziate lunedì 22 settembre e che sarà realizzato in 5 settimane di lavorazione. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: perch - maccio
IL PIÙ GRANDE ERRORE È NON FIDARSI DELLE PROPRIE EMOZIONI Perché si sta male a livello psicologico? Qualcuno potrà rispondere che la ragione sta nel fatto di vivere situazioni faticose a livello emotivo ed esistenziale. Bè, certo, questo è vero, ma i - facebook.com Vai su Facebook
Maccio Capatonda in crisi: “Benvenuti nella Sconfort Zone” - Da oggi su Prime Video la serie di Capatonda: “Interpreto me stesso mentre sto attraversando una débacle creativa. quotidiano.net scrive
Maccio Capatonda “uccide” i suoi personaggi nel teaser di “Sconfort Zone” - Dimenticate Mariottide, Padre Maronno e Oscar Carogna: Maccio Capatonda li ha appena “uccisi”. Come scrive iodonna.it