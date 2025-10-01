Perché Maccio Capatonda è a Torino | le riprese di Smart Working - Il lavoro agile

Maccio Capatonda è a Torino. L'attore comico abruzzese, il cui vero nome è Marcello Macchia, è il protagonista di "Smart Working – Il lavoro agile", lungometraggio diretto da Svevo Moltrasio le cui riprese sono iniziate lunedì 22 settembre e che sarà realizzato in 5 settimane di lavorazione. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

