Perché lo Spid anche di Poste sta diventando a pagamento?
Dopo anni di gratuità, diversi provider Spid iniziano a diventare a pagamento per sostenere i costi di gestione e sicurezza. Vediamo le diverse offerte. 🔗 Leggi su Wired.it
Spid, Poste Italiane potrebbe metterlo a pagamento: i costi ipotizzati - Dopo la decisione presa da altre aziende, anche lo Spid di Poste Italiane potrebbe diventare a pagamento. Riporta businesspeople.it
Spid a pagamento con Poste, pronto il canone: qual è l’alternativa gratis - Poste italiane sta valutando l’introduzione di un canone per l’utilizzo dello Spid, sulla scia dei servizi a pagamento degli altri operatori ... Secondo quifinanza.it