Perché l'israeliano Solomon non può giocare contro la Juventus in Champions anche se disponibile

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calciatore ha condiviso sui social un messaggio nel quale spiega che "per motivi religiosi" non può partecipare alla gara di Coppa. Nel calendario ebraico c'è una ricorrenza speciale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

