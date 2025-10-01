Perché li ho uccisi Confessione choc di Salvatore Ocone i figli colpiti a sassate dopo la moglie Elisa

Nella notte è arrivata la conferma che in tanti temevano: Salvatore Ocone, l’uomo fermato ieri a Ferrazzano dopo un lungo inseguimento dei carabinieri, ha ammesso ogni responsabilità. Cinquantotto anni, operaio, Ocone è accusato di aver massacrato la moglie e il figlio quindicenne, riducendo in fin di vita anche l’altra figlia, appena sedicenne. Dopo il fermo, l’uomo è stato condotto nella caserma di Campobasso, dove lo attendeva il procuratore di Benevento, Gianfranco Scarfò. Lì, in un drammatico faccia a faccia durato un’ora e mezza, ha confessato, senza più tentare di giustificare l’orrore che si era consumato poche ore prima. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it