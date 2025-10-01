Emergono nuovi dettagli sulla strage di Paupisi, in provincia di Benevento, che ha sconvolto l’intera comunità sannita. Durante una conferenza stampa, il procuratore della Repubblica Gianfranco Scarfò ha confermato la confessione di Salvatore Ocone, l’uomo che ha ucciso la moglie Elisa Polcino e il figlio quindicenne Cosimo, ferendo gravemente la figlia di 16 anni. Leggi anche: Allarme bomba, la polizia chiude l’evento più importante: spari ed esplosioni La ricostruzione della strage di Paupisi. Le indagini dei carabinieri, coordinate dal colonnello Enrico Calandro, hanno permesso di accertare che i ragazzi erano stati colpiti già all’interno della casa. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Perché l’ho uccisa”. Femminicidio Benevento, Salvatore Ocone confessa