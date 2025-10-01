Perché la terza stagione di Alice in Borderland ha solo 6 episodi
La terza stagione di Alice in Borderland ha sorprendentemente solo sei episodi, il che la rende più corta di due episodi rispetto alle precedenti. Anche se non è insolito che le serie riducano il numero di episodi nelle stagioni successive, la durata più breve rende difficile non chiedersi perché sia stata presa questa decisione creativa. Estendendo la serie live-action giapponese di Netflix oltre il manga originale, la terza stagione di Alice in Borderland fa un ottimo lavoro nel raccontare una storia originale in cui i protagonisti, Arisu e Usagi, tornano nella Borderlands del titolo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: perch - terza
Perché il 3 novembre 2025 sui social è il giorno della terza guerra mondiale I social hanno trasformato la simulazione in teorie complottiste sulla terza guerra mondiale prevista per il 3 novembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Alice in Borderland, un crossover con Squid Game? Alcuni fan provano a spiegare il finale - Dopo Squid Game, che ha ridefinito i confini della serialità internazionale, anche Alice in Borderland sembra pronta a varcare i confini nazionali. Come scrive movieplayer.it
Alice in Borderland 3: spiegazione del finale della serie TV Netflix - Il finale della tera stagione della serie TV Netflix, spiegato, con la risposta a tutte le domande ... Si legge su cinematographe.it