Perché la terza stagione di Alice in Borderland ha solo 6 episodi

La terza stagione di Alice in Borderland ha sorprendentemente solo sei episodi, il che la rende più corta di due episodi rispetto alle precedenti. Anche se non è insolito che le serie riducano il numero di episodi nelle stagioni successive, la durata più breve rende difficile non chiedersi perché sia stata presa questa decisione creativa. Estendendo la serie live-action giapponese di Netflix oltre il manga originale, la terza stagione di Alice in Borderland fa un ottimo lavoro nel raccontare una storia originale in cui i protagonisti, Arisu e Usagi, tornano nella Borderlands del titolo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it