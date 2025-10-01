Perché la dieta planetaria piace così tanto agli scienziati?

Più vegetali, meno carne e bevande zuccherate: i benefici per la salute e per il pianeta secondo uno studio britannico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Perché la dieta planetaria piace così tanto agli scienziati?

Perché la dieta planetaria piace così tanto agli scienziati? - Scopri che cos'è la dieta planetaria, i suoi effetti sul rischio di diabete e sull'ambiente secondo un recente studio di Cambridge. gazzetta.it scrive

Alimentazione, meno gas serra e diabete tipo 2, studio rilancia la dieta planetaria - Ricca di vegetali e povera di carne rossa e bevande zuccherate, maxi ricerca la associa a incidenza ridotta del 32% ed emissioni più basse del 18% Milano, 16 set. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it