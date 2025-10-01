Perché Kate Middleton indossa sempre total look borgogna | il significato nascosto
Il borgogna è da sempre associato a valori come ambizione, ricchezza, raffinatezza e potere. Non sorprende quindi che il colore sia entrato a far parte della palette preferita della Principessa del Galles. Come sottolineano gli esperti di psicologia del colore, questa sfumatura riesce a coniugare autorità ed eleganza senza risultare mai eccessiva, riflettendo la capacità di Kate di sapere quando assumere il centro della scena e quando invece adottare un profilo più discreto. La tradizione del monocromo nella Royal Family. Una delle tecniche stilistiche più amate da Kate è il dressing monocromatico, una strategia che fu già marchio distintivo della regina Elisabetta II. 🔗 Leggi su Panorama.it
