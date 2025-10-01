Perché il vostro cuore potrebbe risentire per le tempeste solari anche se non lo sapete

Nelle scorse ore, gli esperti hanno segnalato l’intensificazione di una tempesta geomagnetica solare. Eventi di questa potenza, come sappiamo, possono causare problemi alle reti elettriche e ai satelliti in orbita. Ma ci sono rischi anche per la nostra salute? La risposta breve è rassicurante: le tempeste solari non rappresentano un rischio diretto per la popolazione generale. L’atmosfera terrestre e la magnetosfera agiscono come scudi protettivi, filtrando le radiazioni e le particelle cariche emesse durante questi fenomeni. Tuttavia, un numero crescente di studi epidemiologici suggerisce che potrebbero esistere effetti biologici indiretti, particolarmente significativi per alcune categorie vulnerabili. 🔗 Leggi su Cultweb.it

