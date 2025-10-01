Perché il vostro cuore potrebbe risentire per le tempeste solari anche se non lo sapete
Nelle scorse ore, gli esperti hanno segnalato l’intensificazione di una tempesta geomagnetica solare. Eventi di questa potenza, come sappiamo, possono causare problemi alle reti elettriche e ai satelliti in orbita. Ma ci sono rischi anche per la nostra salute? La risposta breve è rassicurante: le tempeste solari non rappresentano un rischio diretto per la popolazione generale. L’atmosfera terrestre e la magnetosfera agiscono come scudi protettivi, filtrando le radiazioni e le particelle cariche emesse durante questi fenomeni. Tuttavia, un numero crescente di studi epidemiologici suggerisce che potrebbero esistere effetti biologici indiretti, particolarmente significativi per alcune categorie vulnerabili. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: perch - vostro
È il vostro giorno! Unico, irripetibile, speciale. Un matrimonio non è solo una cerimonia, è LA festa della vostra vita. Quella dove dovete solo pensare a divertirvi, ridere, ballare, essere felici. Perché? Perché domani sarà già un ricordo prezioso. - facebook.com Vai su Facebook
«Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi, che ora piangete, perché riderete.» (Dal Vangelo secondo Luca 6, 20-22) - X Vai su X
Lauree in piazza, Pizzi 'seguite il vostro cuore e l'intuito' - "Abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e la vostra intuizione. ansa.it scrive