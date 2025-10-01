Perché il gatto si immobilizza quando lo prendi sul collo | cos'è il riflesso di portage e come funziona

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il riflesso di portage è una reazione innata dei gattini: quando la madre li afferra per la collottola, si immobilizzano per essere trasportati. Negli adulti, però, sollevarli per il collo è sconsigliato: può causare dolore, stress e compromettere la relazione di fiducia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

