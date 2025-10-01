Perché il ciclo è diventato molto abbondante?
Salve dottore, purtroppo ho cicli molto abbondanti e dolorosi da sempre, ma negli ultimi mesi il flusso è diventato ancora più intenso e noto anche la presenza di grossi coaguli. Potrebbe essere un segnale di fibromi uterini o endometriosi? Quali esami consiglia per una diagnosi precisa? La ringrazio per la risposta. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
In questa notizia si parla di: perch - ciclo
