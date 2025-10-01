Perché il Barcellona continua a non poter giocare nel nuovo Camp Nou anche se è quasi pronto

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Barcellona non può ancora tornare al Camp Nou: mancano i permessi. Polemiche sui presunti favoritismi rispetto al Real Madrid. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: perch - barcellona

Barcellona, tiene banco la questione legata al rinnovo di Gavi: le ultime - Il Barcellona continua a lavorare per poter depositare il nuovo contratto di Gavi entro il 31 gennaio del 2023, ovvero entro la fine del mercato. Segnala calciomercato.com

Barcellona-Valencia si giocherà allo stadio "Cruyff": il Camp Nou non è pronto - Dopo aver giocato per una stagione al Montjuic, i blaugrana speravano finalmente di poter tornare al Camp Nou dopo la ... Riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Barcellona Continua Poter