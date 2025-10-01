Perchè il 2 ottobre si festeggiano i nonni cosa succede a Verona
I nonni con il loro affetto, cure, consigli ed esperienze sono importanti per i nipoti e i figli. Sempre disponibili a correre in aiuto o a dispensare saggezza hanno un ruolo centrale nella vita dei loro parenti, pronti a dare una mano in qualsiasi occasione armati di sorrisi e coccole. Ci hanno. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: perch - ottobre
Da ottobre la libreria cambia orario, prendete nota perché cambia cambia e si divide in due: lunedì, martedì e mercoledì orario spezzato, ma giovedì, venerdì e sabato saremo aperti con orario continuato dalle 10.30 alle 18.30 per sfruttare le ore più luminose e - facebook.com Vai su Facebook