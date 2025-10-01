Perché i dazi di Trump stanno colpendo duramente la Nike

Effetto boomerang per i dazi imposti dal presidente Usa Donald Trump, che adesso stanno colpendo molte aziende statunitensi, anche più del previsto. È il caso della Nike, colosso dell'abbigliamento sportivo, che ora prevede un costo aggiuntivo di 1,5 miliardi di dollari per l'anno fiscale in. 🔗 Leggi su Today.it

Donald Trump ha annunciato che dal primo ottobre scatteranno dazi al 50% per i mobili da cucina, da bagno e prodotti correlati. La decisione è stata presa perché gli Stati Uniti sono "inondati da questi prodotti che arrivano da altri paesi." L'Ottocento è un'azie

Dazi Usa, @Antonio_Tajani a Class CNBC: nessun dazio è positivo, ma dopo aver chiuso l'accordo quadro con tariffe al 15% continuiamo a lavorare perché i settori con dazi più alti come vino e acciaio arrivino ad avere dazi al 15%. Ci vorrà tempo, settimane

Dazi Trump, oggi scattano nuove tariffe Usa: quali prodotti aumentano per l’Italia e l’Ue e chi sarà colpito - Da oggi, mercoledì 1° ottobre, entra in vigore una nuova tranche di dazi imposti dagli Stati Uniti di Donald Trump ... Riporta fanpage.it

Commercio creativo. I dazi di Trump spingono l'Ue verso Asia e Africa. Ma molti accordi sono in alto mare - La guerra commerciale americana, la rottura con la Russia e le politiche sleali della Cina hanno aperto gli occhi di Bruxelles che sta cercando di siglare ... Come scrive huffingtonpost.it