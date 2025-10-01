PERCHÉ I CAVALLI CORRONO? di Cameron Stewart | recensione 

Perché i cavalli corrono? è il sorprendente esordio letterario di Cameron Stewart, attore, sceneggiatore e scrittore considerato ad oggi una delle voci più originali della narrativa australiana contemporanea. Un romanzo intenso e profondo che arriva in Italia grazie Carbonio Editore, con la traduzione di Barbara Ronca. Trama. Da tre anni Ingvar è un uomo senza più una casa né una meta. Cammina giorno dopo giorno attraverso l’Australia più selvaggia, evitando le strade battute e il contatto umano, nutrendosi solo di ciò che la terra gli concede e annotando pensieri su un taccuino sgualcito. Cammina senza fermarsi, se non per qualche ora, come chi sa che ogni sosta aprirebbe la porta al fiume dei ricordi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

