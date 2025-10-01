Perchè è stato bloccato l' ampliamento dello stabilimento Sis a San Lazzaro

Il progetto di ampliamento dello stabilimento della Società Italiana Sementi in via Mirandola, a Idice, si ferma qui. Ieri sera, martedì 30 settembre, il Consiglio comunale ha accolto il parere contrario della Città metropolitana: la Conferenza dei servizi avrà esito negativo. La Sis è un’azienda. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

