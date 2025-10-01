percassi si riprende oriocenter con generali real estate acquista il centro commerciale

Generali Real Estate e Gruppo Percassi hanno concluso l’acquisizione, mediante un fondo immobiliare istituito e gestito da Generali Real Estate SGR, della Galleria Commerciale del Centro Commerciale Oriocenter da Commerz Real. Il fondo che ha acquisito la proprietà di Oriocenter è partecipato al 50% da Gruppo Percassi, e al 50% da un fondo paneuropeo di diritto lussemburghese specializzato in dominant shopping centers gestito da Generali Real Estate SGR in qualità di investment manager. Il controvalore complessivo dell’operazione è di circa 470 milioni di euro. Gruppo Percassi è il property manager del centro commerciale sin dalla sua inaugurazione nel 1998 e continuerà a svolgere tale attività. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

